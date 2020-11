Présidentielle américaine : Washington fête la victoire de Joe Biden

Joe Biden est devenu le 46e président des États-Unis samedi 7 novembre, en remportant notamment l'État clé de Pennsylvanie. Dans les rues de Washington, notre correspondante Agnès Vahramian décrit des scènes de joie et de liesse face à la Maison Blanche où est rentré Donald Trump, le président désormais sortant. "Beaucoup font la fête, dansent, Washington est une ville à 93 % démocrate donc on fête ce soir non seulement la victoire de Joe Biden mais surtout la défaite de Donald Trump", réagit depuis la capitale américaine Agnès Vahramian.

Toute la nuit

"On entend des slogans comme 'Bye bye Donald' ou 'Donald you are Fired' (Donald tu es viré'). Tout se déroule dans une bonne ambiance il n'y a pas de policiers, tout est vraiment bon enfant", ajoute notre correspondante. Les Américains qui fêtent donc l'arrivée au pouvoir du candidat démocrate avaient prévu de rester là une bonne partie de la nuit.