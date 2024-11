Présidentielle américaine : vu d'Ukraine, peu importe le vainqueur pourvu que l'aide militaire et économique continue à arriver

En Ukraine, où la guerre fait rage depuis l'invasion russe il y a deux ans et demi, le résultat de l'élection présidentielle américaine pourrait bien déterminer l’horizon du conflit et l’avenir du pays.

Dans les rues de Kiev ou les tranchées du Donbass, les Ukrainiens attendent le résultat de l'élection américaine avec une certaine inquiétude. Le pays est épuisé par près de trois années de guerre, et sur le front les Ukrainiens peinent de plus en plus à contenir les Russes, qui progressent dans l'est du pays.



L'élection américaine risque bien d'influer fondamentalement le cours de la guerre, les Ukrainiens le savent bien puisqu'ils connaissent leur dépendance à l'aide américaine : depuis le début de la guerre, en février 2022, cette aide s'élève à plus de 59,5 milliards de dollars, et concerne non seulement le soutien militaire, mais aussi l'aide humanitaire et l'assistance économique, dont le pays a besoin pour continuer de fonctionner.

"Sur le front nous suivons la situation, parce que malheureusement, nous ne pouvons rien sans l'aide américaine. Pour ma part, je pense que Kamala Harris est la meilleure option pour nous : nous continuerons à avoir un soutien modéré, mais constant." Sacha, soldat ukrainien à franceinfo

La candidate démocrate attire la sympathie des Ukrainiens, dans la mesure où elle s'est engagée à poursuivre la politique d'aide de Joe Biden. Pour les Ukrainiens, elle incarne une constance précieuse en temps de guerre.

De l'autre côté, Donald Trump et son colistier JD Vance se sont montrés plutôt désintéressés de la question ukrainienne, critiquant le coût de cette guerre pour le contribuable américain, et souhaitant une implication plus importante des pays européens. Donald Trump s'est dit capable de régler la guerre "en une journée", et on craint à Kiev qu'il ne pousse une paix qui ne soit défavorable à l'Ukraine.

Cependant les précautions des démocrates, notamment sur la question de l'utilisation du matériel américain pour effectuer des frappes de longue distance sur le territoire russe, ont déçu en Ukraine, et on entend certains Ukrainiens se demander si l'impétuosité d'un Donald Trump ne pourrait pas leur être davantage bénéfique.



Quoi qu'il en est, dans les sphères politiques, on assure que l'Ukraine travaillera avec le candidat élu, quel qu'il soit, et le président Volodymyr Zelenski a bien pris soin de se tenir éloigné autant que possible de la campagne américaine.