Présidentielle américaine : une guerre des mots qui se passe de commentaires

Le 1er septembre, Donald Trump déclarait : "Joe Biden et les émeutiers tiennent le même langage et ils ont le même projet pour notre nation". Le candidat démocrate à la présidentielle du 3 novembre estimait le 31 août que le président américain, candidat à sa réélection en novembre, "a perdu il y a longtemps tout leadership moral. Il ne peut arrêter la violence parce que pendant des années il l’a cultivée".

Biden, "allié de la lumière"

Joe "Biden veut faire un autre confinement général qui décimerait l’économie et causerait suicides, overdoses, abus d’alcool, crises cardiaques, chômage", prévenait le milliardaire républicain.

"Le président actuel a plongé l’Amérique dans l’obscurité depuis trop longtemps. Trop de colère, trop de peur, trop de division. Si vous me confiez la présidence, je m’appuierai sur le meilleur d’entre nous, pas sur le pire. Je serai un allié de la lumière et non des ténèbres", assurait Joe Biden aux Américains.





