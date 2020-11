Présidentielle américaine : une élection plus serrée que prévue

Aux États-Unis, le dépouillement se poursuit mercredi 4 novembre et l'incertitude prédomine quelques heures après l'élection présidentielle. La bataille entre Joe Biden et Donald Trump est plus indécise qu'attendue. "On ne saura pas, dans les heures qui viennent, qui a remporté cette élection, parce que le décompte des voix a été arrêté dans un certain nombre d'États," explique Etienne Leenhardt, chef du service politique étrangère de France Télévisions. "Ce qui est clair, c'est que Donald Trump est en bien meilleure posture que ce que l'on annonçait."



Comme en 2000 ?

En 2000, lors du duel extrêmement serré entre Georges W. Bush (Parti républicain) et Al Gore (Parti démocrate), les résultats définitifs n'étaient tombés que le 12 décembre, après plusieurs recours devant les tribunaux. "Une période d'incertitude s'ouvre devant nous, entrevoit le journaliste. Peut-être que nous serons fixés dans 24 heures. Peut-être qu'il nous faudra attendre plusieurs semaines."





