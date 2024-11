Présidentielle américaine : une élection "cruciale" pour l'Europe, en termes de relations stratégiques et commerciales

Kamala Harris et Donald Trump poursuivent leur campagne se présentant tous les deux en sauveurs des Etats-Unis avant l'élection du mardi 4 novembre. Ce scrutin est toujours aussi incertain et son issue inquiète le monde notamment à Bruxelles qui est le siège des institutions européennes mais aussi l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan).

Tout d'abord, cette présidentielle américaine pourrait être cruciale en matière de défense. La sécurité militaire du continent européen se jouera en partie mardi. Pour le moment, cette sécurité dépend grandement de ce que les militaires appellent à Bruxelles le "parapluie de défense américain". Qu’adviendra-t-il de cette alliance, face à une Russie qui ne désarme pas aux frontières orientales de l’Europe, et face aux menaces de guerre hybride qui se multiplient ?

Kamala Harris ne s’est pas beaucoup exprimée sur le sujet mais les Européens n’ont pas oublié que Donald Trump, lorsqu’il était président, s’était emporté contre ses alliés qu’il accusait de ne pas assez contribuer au budget de l’Otan. "Cette élection américaine est la plus importante des élections européennes de cette année", explique Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l'alliance transatlantique et dirige aujourd’hui le programme Défense du Conseil européen pour les relations internationales.

"Cette élection américaine pose vraiment toute une série de questions. Des questions immédiates sur l'avenir de l'Ukraine et des questions à plus long terme sur la relation transatlantique en matière de défense. La question, c'est la fermeté de l'engagement des Américains au côté des Européens." Camille Grand à franceinfo

Une tentation protectionniste

Une rupture ou une continuité, la question se pose aussi en termes économiques. Même si, "les Etats-Unis restent les Etats-Unis", comme le confie un expert de ces sujets à Bruxelles, la tentation protectionniste est bien là. Celle d’attirer des entreprises dans des secteurs de pointe à coups de subventions massives est toujours là aussi.

La vraie différence entre Donald Trump et Kamala Harris concerne les relations commerciales entre l’Union européenne et les Etats-Unis. "Dans le cas d'une victoire de Kamala Harris, on aurait beaucoup plus de continuité avec la présidence de Joe Biden, explique Elvire Fabry, spécialiste de géopolitique commerciale à l’Institut Jacques Delors. Alors que dans le cas d'une victoire de Donald Trump, c'est une vraie guerre commerciale qui s'armerait et les Européens sont déjà en train de voir comment ils répondraient à des droits de douane qui seraient entre 10% et 20% supplémentaires."

Double impact redouté en Europe : une diminution des exportations et une nouvelle déferlante de produits chinois, du fait de débouchés commerciaux restreints aux Etats-Unis.