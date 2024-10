Présidentielle américaine : une chaîne de télévision locale diffuse des résultats pendant des tests et affole les complotistes

Comme si l'élection américaine, gangrenée par les fake news, avait encore besoin de cela. La chaîne de télévision américaine WNEP-TV, filiale de ABC, a diffusé dimanche 27 octobre des résultats ressemblant en tout point à des résultats officiels et montrant une victoire de la démocrate Kamala Harris en Pennsylvanie.

Les scores se sont affichés dans un bandeau défilant au bas de l'écran alors qu'était diffusé le Grand Prix de Formule 1 du Mexique, rapporte notamment le New York Post. De nombreuses captures d'écran ont également été partagées sur les réseaux sociaux.

Accusation de tricherie

A seulement quelques jours des élections, le 5 novembre, certains internautes ont vu ici la preuve d'une élection truquée et jouée d'avance. "The cheat is in" ("la triche est en marche"), écrit notamment l'un d'entre eux.

Des tests pour les médias avant le scrutin

Ces résultats n'ont pourtant rien de réel, explique le New York Post. "WNEP-TV a déclaré que les résultats étaient apparus à l'écran par 'erreur' et qu'ils avaient été 'générés de manière aléatoire' dans le cadre d'un test avant l'élection du 5 novembre", rapporte le média américain. D'après le tabloïd américain, WNEP-TV a publié un communiqué dans lequel il s'explique sur ce qui ressemble à une "bourde".

"Les chiffres ne reflètent pas le décompte réel des votes", peut-on lire, "la loi de Pennsylvanie n’autorise pas le retrait des bulletins de vote par correspondance de leurs enveloppes avant 7 heures du matin le jour du scrutin, et aucun vote de quelque nature que ce soit ne sera comptabilisé en Pennsylvanie avant la fermeture des bureaux de vote à 20 heures. WNEP regrette l’erreur et s’excuse pour toute confusion. Nous avons pris des mesures pour nous assurer que cela ne se reproduise plus".

Lors des élections de 2020, Joe Biden avait remporté la Pennsylvanie de justesse en battant Trump avec seulement un peu plus de 80 000 voix d'avance.