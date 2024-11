Présidentielle américaine : un sprint final sous tension entre Donald Trump et Kamala Harris

Plus que quatre jours avant de savoir qui de Donald Trump ou de Kamala Harris deviendra le prochain président des Etats-Unis. À l’approche du scrutin, la tension dans le pays.

Il s’agit de la dernière provocation de Donald Trump : “C’est une extrémiste va-t-en-guerre, mettons-la devant un peloton d’exécution et on verra comment elle se sent”, dit-il lors d’un meeting politique.

Le candidat républicain ne parle pas de Kamala Harris mais de l’un de ses plus proches soutiens. À quatre jours du scrutin, les coups bas se multiplient. En meeting à Las Vegas (Nevada) le 31 octobre, la candidate démocrate n’a pas manqué de répliquer.

La tension monte à quelques jours du scrutin

Kamala Harris continue à rallier les plus grandes stars du show-business. Après Beyoncé, la chanteuse Jennifer Lopez est intervenue hier soir pour tenter de rassembler les femmes et la population hispanique contre Donald Trump. Quelques heures plus tard, les acteurs de la saga Avengers ont collectivement apporté leur soutien à la candidate démocrate.

Il reste quatre jours aux deux candidats pour convaincre l’Amérique. Désormais, les meetings vont s'accélérer, le plus souvent dans les États clés qui peuvent faire basculer l’élection.

