Présidentielle américaine : "Trump a ruiné presque tout, surtout la démocratie", pour Eddy L. Harris

1 800 auteurs américains se sont mobilisés contre la réélection de Donald Trump, "son racisme, sa xénophobie et sa misogynie". Qu'est-ce que Donald Trump a le plus abîmé ? "Il a ruiné presque tout, surtout la démocratie parce que sa façon d'empêcher les gens de voter est catastrophique. Est-ce que les États-Unis sont encore une démocratie ? La question est sérieuse", réagit vivement l'écrivain Eddy L. Harris lundi 2 novembre sur franceinfo. Dans son livre, il écrit que "choisir entre Biden et Trump montre à quel point les Etats-Unis sont tombés dans la boue". Comment en est-on arrivé là ? "Je ne sais pas exactement parce qu'à mes yeux, Biden n'est pas le meilleur candidat pour les démocrates, mais représente une stabilité, c'est déjà important. Pour Trump, c'est une question capitale : je ne sais pas comment on a élu un président comme ça. C'est un mec pas du tout présidentiable, pas du tout cultivé, il ne sait pratiquement rien. Je ne sais pas comment on est tombé si loin", ajoute Eddy L. Harris.

"Obama aurait pu aller plus loin"

Barack Obama aurait sa part de responsabilité ? "Je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin dans sa politique principalement au sujet de la sécurité sociale, l'Obama Care. Il ne voulait pas créer de vagues, c'est sa responsabilité. Il a manqué de courage, de force et n'a pas pris les choses en main comme il aurait pu faire", ajoute l'écrivain. Enfin, la question raciale est aussi au cœur des débats dans le pays. "Tout est racialisé aux Etats-Unis, on ne peut rien faire sans penser à la question raciale (…) c'est un problème capital. Pour moi, il n'y a pas de différence, on est Américain tout court", affirme Eddy L. Harris.