Présidentielle américaine : record de dons pour les candidats

Les donateurs américains ont explosé tous les compteurs pour les primaires, la présidentielle et les élections du Congrès. Les partis politique ont récolté et dépensé près de 12 milliards d’euros, soit deux plus qu’en 2016. Ce sont les démocrates, le parti vainqueur, qui a reçu le plus d’argent. «Nous avons vu une augmentation importante du nombre de petits donateurs, des femmes et plus de financement provenant de groupes extérieurs au candidat, comme les super PAC», explique Brendan Quinn, membre de l’ONG Center for Responsive Politics.

Des dons à l'origine inconnue

Les super PAC sont des comités d’action politiques, en théorie indépendants, mais qui soutiennent en réalité un candidat. Ils existent depuis 2010 et leurs dons ne sont pas plafonnés. Ce qui inquiète l’ONG, c’est que grâce à des montages complexes, ces structures ne sont pas obligées de révéler l’identité de leurs donateurs.







Le JT

Les autres sujets du JT