Présidentielle américaine : quel est l'état d'esprit dans les deux camps ?

Aux États-Unis, l’élection présidentielle continue d’enflammer démocrates et républicains, mercredi 4 novembre. L'actuel président se montre très optimiste, d’après la journaliste Agnès Vahramian, qui se trouve à Washington. "On a assisté hier soir à une scène étonnante. Alors que le dépouillement avait lieu, Donald Trump est venu nous dire qu’il avait gagné ; il venait de remporter le Texas, l’Ohio et la Floride, des États où on le disait affaibli", rapporte la journaliste.

L’importance des votes par correspondance

En outre, Donald Trump a déjà demandé à ce que les votes du Wisconsin soient recomptés. Dans le camp démocrate, on reste confiant. "Les démocrates commencent à reprendre quelques petites couleurs. On avait prédit un vrai phénomène de mirage rouge. Le jour de l’élection, ce sont les votes en personne qui sont comptés en premier et ce sont plutôt des votes favorables aux républicains", juge le journaliste Loïc de la Mornais, depuis Wilmington (Delaware). Arrivent ensuite les votes par correspondance, qui sont plus favorables à Joe Biden.