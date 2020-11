Présidentielle américaine : quel avenir pour Donald Trump ?

À quoi ressemblera la vie d'après pour Donald Trump ? Sans que personne ne lui pose la question, le président a déjà évoqué à plusieurs reprises la question en meeting : "Je dirais : 'J'ai perdu contre le pire candidat de l'histoire de la politique. Je ne vais pas me sentir très bien. Peut-être que je devrais quitter le pays'". Celui qui a réussi la parfaite fusion du spectacle et de la politique ne devrait pas quitter la scène.



"Trump peut très bien se présenter en 2024"

Dans sa vie d'avant, Trump a été présentateur d'une émission de télé-réalité. Certains ne doutent pas qu'il créera sa propre chaîne, obsédé qu'il est par les médias qu'il attaque sans cesse. Donald Trump va-t-il rester en politique, fort des 71 millions de voix qu'il a recueillies ? "Il aura 78 ans. C'est un vigoureux septuagénaire et ses soutiens sont si forts au sein du parti républicain qu'il peut très bien se présenter aux primaires" dans quatre ans, estime John Gizzi, journaliste accrédité à la Maison-Blanche. Battu, Donald Trump ne bénéficiera plus de l'immunité présidentielle. Deux plaintes pour fraude fiscale et fraude à l'assurance ont été déposées contre lui et une femme l'accuse de viol. Traditionnellement, les anciens présidents se font discrets. Il est probable que Donald Trump ne se contente pas de jouer au golf.