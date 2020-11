Présidentielle américaine : quel avenir pour Donald Trump ?

Donald Trump a officiellement perdu l'élection américaine, mais a déjà évoqué les nombreux recours juridiques possibles. Au moment de l'annonce de la victoire de Joe Biden, il jouait au golf. Que peut-il se passer dans sa tête désormais ? "Je pense qu'il sait qu'il a perdu, son clan et son entourage est assez divisé. Certains lui disent : 'Ça ne sert à rien de se battre', d'autres 'Il faut tenir, faire tous ces recours ne justice. Mais l'écart est considérable entre les candidats. Peut-être que l'intention de Donald Trump est de raconter une histoire aux gens qui ont voté pour lui, dire qu'on lui a volé l'élection, une manière de préserver l'avenir. S'il veut continuer sa carrière politique, il pourra toujours dire, dans quatre ans peut-être, à ses partisans : 'On m'a volé, je vais revenir'", décrypte Étienne Leenhardt, chef du service politique de France Télévisions.

Retour dans quatre ans ?

Quel avenir pour lui alors ? "Il pourrait revenir pourquoi pas à l'extérieur du parti républicain en créant son propre parti, il a une certaine fortune, même s'il va avoir des soucis une fois qu'il ne sera plus président, mais (…) Il doit être un peu amer. Au mois de février, il avait l'élection gagnée, l'économie était en plein boom, ses chiffres de popularité était en plein boom et puis l'épidémie est arrivée qu'il a extrêmement mal gérée et on en est là aujourd'hui", analyse Étienne Leenhardt.