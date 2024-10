Présidentielle américaine : les Républicains à la conquête de la communauté hispanique

La communauté hispanique est l'une des cibles des Républicains, qui les attirent en mettant en avant des valeurs traditionnelles et en mettant l'accent sur l'économie.

En Arizona, État clef où l'élection présidentielle américaine s'est jouée à seulement 10 000 voix d'écart en 2020, la population latine pourrait être déterminante pour accéder à la victoire. Pour le Parti républicain, pas question de céder du terrain. Buffet gratuit, ambiance décontractée, petits cadeaux… L'organisatrice a misé sur la convivialité pour attirer les électeurs. Sa stratégie est de mettre l'accent sur les valeurs traditionnelles et sur l'économie, priorités de la communauté hispanique.

D'anciens électeurs démocrates changent de camp

Entre l'hymne américain et plusieurs discours, d'anciens démocrates présents dans le public ont décidé de changer de camp pour cette élection. "Depuis que je me suis reconnecté à ma religion et à ma culture, je trouve que le Parti républicain défend plus la foi, la famille, la liberté", explique l'un d'entre eux. Pour cette élection, la communauté hispanique va représenter le deuxième bloc électoral le plus important.

