Présidentielle américaine : les questions de sécurité pèseront lourd dans les urnes

Aux États-Unis, depuis 20 ans les événements climatiques et les bactéries ont fait chuter la production d’oranges de Floride, deuxième producteur mondial. Avec ses fruits bon marché, le Mexique s’est dressé comme un concurrent sévère. Pour le propriétaire d’une exploitation d’orangers de 300 hectares, il fallait renégocier l’accord avec le Mexique pour que les agriculteurs américains ne soient pas perdants.



“C’est l’anarchie totale ”

“Je pense que l’administration Trump et le ministre de l'Agriculture on fait un bien meilleur boulot que les administrations de Clinton et d’Obama. Trump a négocié un accord juste avec le Mexique. Au moins, il ne nous oublie pas, nous les agriculteurs”, commente le producteur. Il y a une autre raison pour laquelle il a choisi Donald Trump. “Les démocrates veulent nous enlever les armes. Mais regardez ce qu’il se passe en ce moment, dans les états et les grandes villes tenues par les démocrates. Les rues sont en feu le soir : il y a des pillages, des incendies et la police recule, c’est l’anarchie totale. Je ne vais pas voter pour ça”, décrit-il.