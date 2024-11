Présidentielle américaine : les bureaux de vote ont ouvert

C. Verove, S. Perez, B. Delombre, R. Duroselle, C. Cormery, G. Duchaine, J. Cohen-Olivieri, N. Sadok

L'élection présidentielle américaine se déroule, mardi 5 novembre. Les deux candidats, Kamala Harris et Donald Trump, ont poursuivi leur campagne jusqu'à lundi soir.

Dans un hameau du New Hampshire (États-Unis), six électeurs ont voté, mardi 5 novembre, donnant trois voix pour Kamala Harris et trois voix pour Donald Trump. Cette égalité parfaite donne le ton pour l'élection présidentielle américaine qui s'annonce ultra-serrée. La campagne s'est poursuivie jusqu'au tout dernier moment. Lundi 4 novembre au soir, Donald Trump, candidat républicain, a qualifié Kamala Harris de "nulle" et comme ayant un "petit QI".

Le dépouillement prendra du temps

De son côté, la candidate démocrate a terminé sa campagne entourée d'un cortège de stars, avec les chanteurs Ricky Martin, Lady Gaga, Will.i.am, mais aussi la présentatrice Oprah Winfrey. "Ceci pourrait être l'une des élections les plus serrées de l'histoire, la moindre voix compte", encourage Kamala Harris. Dans les grands bureaux de vote, le dépouillement ne débutera que dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 novembre et prendra du temps.

