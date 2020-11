Présidentielle américaine : l’équipe de Donald Trump dénonce des irrégularités à Detroit, dans le Michigan

Donald Trump dénonce des irrégularités dans ce scrutin, il parle plus particulièrement de l’État du Michigan et de la ville de Detroit. Une ville qu’il juge particulièrement corrompue. Il parle des observateurs républicains, qui, selon lui, ont été empêchés d’accéder au site de dépouillement. Nous les avons vu et c’est vrai qu’ils étaient cantonnés derrière une ligne rouge.

Actions en justice

Ils se sont plaints devant nous de ne pas voir suffisamment bien ce qu’il se passait. Ils nous ont donc expliqué qu’ils allaient intenter des actions en justice. Pendant ce temps, le dépouillement se passait de manière tout à fait professionnelle et dans le respect de la loi électorale, selon ce que nous a dit le responsable du bureau, explique la journaliste de France Télévisions, Maryse Burgot. Pour autant, en raison de la tension régnante près d’un bureau de vote, la police a dû intervenir pour calmer la situation.

