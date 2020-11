Présidentielle américaine : le doute subsiste dans plusieurs États

Dans la course à la Maison Blanche, c’est un duel très serré et très tendu qui se joue depuis mardi 3 novembre. L’objectif des deux candidats est d’atteindre au moins 270 grands électeurs. Pour l’instant, Joe Biden mène à 238 contre 214 pour Donald Trump. Chaque voix compte. Mercredi soir, on observe qu’il n’y a encore rien de définitif dans certains États qui attirent logiquement tous les regards. L’avantage est donné à Joe Biden dans le Michigan et le Wisconsin.

L’Arizona bascule en faveur de Biden

De son côté, Donald Trump mène en Géorgie et en Pennsylvanie mais son avance (53,5% des votes) s’effrite petit à petit dans cette dernière. Dans le reste du pays, il y a peu de surprises si ce n’est l’Arizona qui a basculé dans le camp démocrate. "L’Arizona a fait le boulot, je suis tellement fière de mon État et de mon comté", affirme une habitante démocrate optimiste.

