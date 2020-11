Présidentielle américaine : le camp démocrate se montre très optimiste

Aux États-Unis, alors que Joe Biden se trouve aux portes du pouvoir, ses partisans ne cachent plus leur joie. Dans le Delaware, son QG, le candidat démocrate à la présidentielle américaine devrait prendre la parole, vendredi 6 novembre. "Ici, on sent l’agitation monter. Les effectifs de sécurité ont été renforcés parce qu’il y a de petites craintes d’éléments trumpistes qui pourraient être violents, mais ils sont très minoritaires. Surtout, on se prépare dans les prochaines heures à avoir un président élu", rapporte le journaliste France Télévision Loïc de la Mornais, présent sur place.

Une avancée positive de Biden

De façon générale, le camp démocrate sent la marée monter en sa faveur. Toutefois, si Joe Biden venait à remporter l’élection, il n’attendrait pas, a priori, le traditionnel coup de téléphone du perdant, à savoir de Donald Trump. La raison est toute simple : l’actuel président ne voudra pas concéder sa défaite. "Joe Biden pourrait donc se passer de cette tradition républicaine", conclut le journaliste.

