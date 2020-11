Présidentielle américaine : le camp démocrate affiche sa confiance

Alors que les derniers bulletins ne sont pas encore dépouillés dans plusieurs États-clés, le camp démocrate se montre très positif puisque Joe Biden disposerait d'une solide avance. "Joe Biden devrait s'exprimer samedi 7 novembre vers 3 heures du matin heure française. Est-ce qu'il revendiquera directement la victoire ce soir ou fera-t-il un discours présidentiel sans formellement dire qu'il n'a pas gagné ? Mais ici ça ne fait aucun doute, nous ne sommes plus dans l'optimisme prudent, on est vraiment dans la confiance totale et la force très tranquille", rapporte notre correspondant Loïc de la Mornais depuis Washington (États-Unis).

Pas de vague bleue

La "marée" démocrate monte ces dernières heures. Même si la situation est très serrée en Géorgie, Joe Biden devrait remporter la Pennsylvanie, et la situation s'annonce bien aussi en Arizona et au Nevada. "Joe Biden attend que les grands médias américains le donnent vainqueur, il ne veut pas précipiter les choses, lui qui a toujours dit qu'il respecterait le processus électoral. On semble se décider vers une victoire de Joe Biden plus large que prévue sans pour autant parler de vague bleue comme il était prévu", précise Loïc de la Mornais. Ce serait finalement un succès très important pour les démocrates.