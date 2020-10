Présidentielle américaine : le bilan de Donald Trump n’est pas si bon

"Selon les statistiques américaines, le taux de pauvreté a diminué jusqu'à 10%, soit le taux le plus bas depuis 1959. Pour moi, Donald Trump a rompu avec des dogmes libéraux dépassés : pas d'austérité budgétaire comme en Europe", explique Christophe Ramaux, membre des Économistes atterrés.

"Il a baissé massivement les impôts des entreprises et des riches", renchérit Étienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos.

Très fortes inégalités

"Mais le bon bilan de Trump est dû en grande partie à la politique d'Obama. Le chômage a continué de baisser certes, mais le plus dur avait été fait après la crise de 2008", nuance le journaliste. "La croissance n'était pas soutenable durablement, car elle mettait l'économie en surchauffe et crée des bulles financières. De plus, le président américain a mal géré la pandémie de coronavirus et va le payer" le 3 novembre dans les urnes.

"Il faut remettre de l'égalité", prône Christophe Ramaux alors qu’Étienne Lefebvre note que "les inégalités, qui étaient déjà fortes sous Obama, ont empiré sous Trump".