Présidentielle américaine : la Géorgie, figure d'une Amérique fracturée

La Géorgie est l'un des États-clés de l'élection présidentielle aux États-Unis. Les camps démocrate et républicain n'ont jamais été aussi fracturés, lundi 4 novembre, à la veille du scrutin.

À Atlanta (Géorgie, États-Unis), Horace Cooper, militant pour Georgia Stand Up, fait du porte-à-porte tous les jours depuis juillet afin de convaincre les électeurs. L'homme a ciblé un quartier parce qu'il est habité par "des femmes noires de 18 à 80 ans, des hommes noirs de 18 à 54 ans et des jeunes noirs de 18 à 34 ans". Lui et son équipe parcourent le quartier et s'assurent que chacun va voter. Dans un autre quartier, celui de Buckhead, le plus riche d'Atlanta, la population est en majorité blanche et conservatrice, et elle vote républicain.

Une fracture entre quartiers

Certains habitants de ce quartier soutiennent un projet de "sécession", mais se gardent d'utiliser ce mot. Pour eux, l'élection de Donald Trump permettrait de ramener "la loi et l'ordre". Le mandat de l'ancien président était synonyme, selon eux, de "prospérité économique" et de "frontières fermées", énonce Paul Dobesh, habitant du quartier de Buckhead à Atlanta. La Géorgie est l'un des États-clés de cette élection.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.