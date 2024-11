Présidentielle américaine : l’incroyable retour gagnant de Donald Trump

Revenu de la mort politique, Donald Trump a été réélu président des États-Unis. Décryptage d’un incroyable retour.

Donald Trump savoure sa victoire comme une revanche, mercredi 6 novembre. Le candidat républicain réalise un tiercé gagnant. Il rafle le vote des grands électeurs, rend le Sénat aux Républicains et se dirige vers la majorité à la Chambre des représentants. Celui qui était devenu un paria aura désormais "les pleins pouvoirs". Lui qui avait refusé de reconnaître sa défaite quatre ans plus tôt face à Joe Biden et dont la responsabilité avait été engagée dans la prise du Capitole par ses militants avait été lâché par une partie de son camp.

Condamné

Banni de Facebook et de Twitter, Donald Trump a également été poursuivi dans pas moins de cinq affaires. Accusé de recel de documents classifiés et de fraude électorale, il essuie deux condamnations pour fraude financière et pour avoir dissimulé des paiements à une ancienne actrice X pendant sa première campagne. Des revers qui n’ont fait que renforcer son désir de revanche.

