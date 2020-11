Présidentielle américaine : l'"Election day" jouera-t-il en faveur de Trump ?

En duplex de New York (États-Unis), la journaliste Agnès Vahramian fait le point sur la présidentielle américaine, pour laquelle 99 millions d'Américains ont déjà voté par courrier ou en personne par anticipation, les bureaux de vote étant ouverts depuis un mois. "99 millions d'Américains, c'est 70% de la participation totale d'il y a quatre ans. Il y a eu le Covid mais il y a surtout une immense motivation pour cette élection. On dit que c'est un referendum pour ou contre Donald Trump", explique Agnès Vahramian, en duplex de New York.

Une participation qui profiterait à Biden

"On dit aussi que Joe Biden profiterait de cette participation record, lui qui est de manière stable en avance dans les sondages. Donald Trump a demandé à ses partisans de venir voter aujourd'hui parce qu'il dit qu'il se méfie du vote par courrier. Il affirme que cela entraîne la fraude, mais il le dit sans preuve", poursuit la journaliste France Télévisions.

