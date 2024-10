Présidentielle américaine : Kamala Harris et Donald Trump se disputent l'État-clé de la Caroline du Nord

La Caroline du Nord, sur la côte est des États-Unis, est l'un des sept États-clés de l'élection présidentielle américaine de 2024. Le parti démocrate veut faire basculer cet État historiquement républicain pour la seconde fois en 40 ans.

Kamala Harris et Donald Trump ont fait escale en Caroline du Nord, à l'est des États-Unis, mercredi 30 octobre. C'est l'un des sept États-clés de l'élection présidentielle américaine de 2024 et l'un de ceux qui comptent le plus de grands électeurs. Depuis plusieurs mois, les sondages oscillent entre les deux candidats dans cet État, avec une courte avance pour l'ancien président des États-Unis à l'approche du scrutin.

Le lourd bilan de l'ouragan Hélène

La Caroline du Nord est un État historiquement républicain que le parti démocrate veut faire basculer pour la seconde fois en 40 ans. À moins d'une semaine du scrutin du 5 novembre, la conquête de cet État est un enjeu capital dans la course à la Maison Blanche. La Caroline du Nord est divisée, mais aussi marquée par le passage de l'ouragan Hélène au début du mois d'octobre. Avec une centaine de morts et de nombreux dégâts matériels, le bilan est lourd et pourrait influencer des électeurs au moment du choix.

