Présidentielle américaine : Joe Biden publie ses dernières feuilles d'impôts avant le débat contre Donald Trump

En optant pour cette transparence fiscale à quelques heures de son premier duel télévisé face à Trump, Biden semble vouloir tirer un avantage politique des révélations du "New York Times" selon lesquelles le président n'a payé que 750 dollars d'impôts sur le revenu en 2016, année de son élection.

Joe Biden a rendu publiques ses feuilles d'impôts pour l'année 2019. Le candidat du parti démocrate à l'élection présidentielle américaine a publié ces documents mardi 29 septembre sur son site de campagne, à quelques heures du débat qui l'oppose à son rival, le président Donald Trump. On y découvre que l'ancien vice-président de Barack Obama et sa femme ont payé 299 346 dollars d'impôts fédéraux en 2019.

Dans le détail, le couple a déclaré l'an passé quelque 985 000 dollars de revenus et ont versé plus de 346 000 dollars d'impôts fédéraux avant de récupérer 47 000 dollars en trop-perçu.

Kamala Harris, sénatrice de Californie choisie par Biden pour être sa vice-présidente en cas d'accession à la Maison Blanche, a elle aussi publié son avis d'imposition. La colistière de Biden et son époux, l'avocat Doug Emhoff, ont déclaré 3,3 millions de dollars de revenus l'an dernier et ont versé 1,2 million au fisc américain.

En 2016, 750 dollars d'impôts payés par Trump

Quant à Donald Trump, il n'a jamais joué le jeu de la transparence fiscale à laquelle se soumettent traditionnellement les candidats à la Maison Blanche.

Ce dernier est visé par des révélations explosives de la presse sur sa situation fiscale. Dimanche, le New York Times a révélé que le président n'avait payé que 750 dollars d'impôts à l'Etat fédéral en 2016. Un montant extrêmement faible obtenu en déclarant de lourdes pertes pour ses entreprises, effaçant ainsi des centaines de millions de dollars de revenus, selon le quotidien. Le journal révèle que le président n'a versé aucun impôt sur le revenu lors de dix des quinze dernières années, en dépit des 427,4 millions de dollars qu'il a perçus au cours de l'année 2018 pour son émission de téléréalité et d'autres contrats de parrainage et accords de licence.