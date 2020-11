Présidentielle américaine : Joe Biden mène la course

Aux États-Unis, dans le Delaware, pendant des heures, les pro-Biden ont attendu l'arrivée de leur candidat. Depuis son fief de Wilmington, vendredi 6 novembre, Joe Biden, confiant et rassurant, s'est adressé aux Américains. S'il n'a pas encore revendiqué la victoire, il a fait un pas de plus vers la Maison-Blanche : "Nous n'avons toujours pas de déclaration finale d'une victoire, mais les chiffres montrent un tableau clair et convainquant. Nous allons gagner cette élection".

264 grands électeurs remportés

Pour l'instant, il mène la course avec 264 grand électeurs. Il lui en manque six pour gagner. Les dépouillements se poursuivent, et parfois, les écarts entre les candidats sont infimes. Par exemple, en Géorgie, 4 020 voix seulement les séparent. En Pennsylvanie, Joe Biden a rattrapé puis devancé Donald Trump de 28 877 voix. Joe Biden est en tête dans ces deux États, ainsi que dans le Nevada : il suffirait qu'il en gagne un pour être élu. De son côté, Donald Trump a twitté : "Joe Biden ne devrait pas revendiquer la présidence de manière illégitime [...] Les procédures judiciaires ne font que commencer !"