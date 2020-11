Présidentielle américaine : Joe Biden en bonne voie pour être élu

Au passage du cortège de Joe Biden à Wilmington (Delaware), ses partisans ont exulté et manifesté leur joie vendredi 6 novembre. Plus rien ne semble pouvoir barrer la route du démocrate vers la Maison-Blanche. Il ne lui manque plus que 6 grands électeurs pour devenir le 46e président des Etats-Unis. Joe Biden pourrait s'emparer de la Pennsylvanie, où il dispose d'une avance de plus de 28 000 voix sur le président sortant.

Les votes par correspondance font la différence

Les votes par correspondance semblent également faire la différence en faveur du démocrate en Géorgie, où il a repris un court avantage de 4 000 voix sur Donald Trump. Dans le Nevada, Biden continue de creuser l'écart avec plus de 22 657 voix d'avance. Dans la soirée, le candidat n'a pu revendiquer sa victoire officiellement mais il s'est tout de même présenté optimiste au côté de Kamala Harris.

