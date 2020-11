Présidentielle américaine : Joe Biden élu président des États-Unis

À travers tout le pays, les partisans de Joe Biden ont laissé éclater leur joie. À 77 ans, le démocrate est officiellement devenu le président des États-Unis, samedi 7 novembre. Sur Twitter, le successeur de Donald Trump s'est adressé aux Américains. "Je suis honoré que vous m'ayez choisi pour mener notre grand pays [...] Je serai le président de tous les Américains, qu'ils aient voté pour moi ou non", a-t-il assuré.



Donald Trump refuse la défaite

Après quatre jours de suspense et de guerre des nerfs, Joe Biden a gagné le Nevada et la Pennsylvanie. Avec 290 grands électeurs, il a dépassé la majorité nécessaire. Au même moment, Donald Trump a choisi d'aller au golf. Il a réagi à l'annonce par le biais d'un communiqué. "Nous savons tous pourquoi Joe Biden se précipite pour se présenter faussement en vainqueur et pourquoi ses alliés dans les médias tentent avec autant d'efforts de l'aider : ils ne veulent pas que la vérité éclate", a-t-il déploré. C'est cette Amérique divisée que Biden devra désormais tenter de rassembler.