Présidentielle américaine : Joe Biden doit-il se retirer de la course à la Maison Blanche ?

Joe Biden doit-il se retirer de la course à la Maison Blanche ? C’est l’avis de certains au lendemain d’un débat qui laisserait à penser que l’actuel président américain n’est pas en mesure de continuer.

Joe Biden, souriant, décontracté, esquissant même un petit pas de danse : vendredi 28 juin, en meeting en Caroline du Nord, l’actuel président américain a redoublé d’énergie pour tenter de rassurer son camp : "Je ne débats pas aussi bien qu’autrefois, mais je sais ce que je fais, je sais comment dire la vérité", a-t-il affirmé. Joe Biden veut faire oublier le débat calamiteux de la veille, où il est apparu souvent confus face à Donald Trump, le regard parfois dans le vide et cherchant ses mots. Une prestation jugée catastrophique par la presse.

Il est encore possible de changer de candidat

Le prestigieux New York Times affirme que pour servir son pays, Joe Biden devrait quitter la course. Techniquement, il est encore possible de changer de candidats lors de la convention des démocrates prévue mi-août. Mais ce sera compliqué et tardif. Parmi les successeurs envisagés : la vice-présidente Kamala Harris.