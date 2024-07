Présidentielle américaine : Joe Biden dégringole dans les sondages Durée de la vidéo : 1 min Présidentielle américaine : Joe Biden dégringole dans les sondages Présidentielle américaine : Joe Biden dégringole dans les sondages (France 2) Article rédigé par France 2 - Récit : J. Ricco, Montage : C. Apiou France Télévisions JT de 8h France 2

L'état de santé du président américain Joe Biden continue d'inquiéter. À quatre mois de l'élection présidentielle qui l'opposera à Donald Trump, le chef d'État candidat à sa réélection semble plus affaibli que jamais. De plus en plus de personnalités demandent son retrait.

Un président qui cherche ses mots, le regard souvent perdu, et une voix à peine audible. Depuis son débat télévisé manqué face à Donald Trump, Joe Biden renvoie l'image d'un chef d'État en bout de course, et pour certains incapable de mener la campagne présidentielle. Peter Welch est le premier sénateur démocrate à avoir demandé publiquement son retrait : "Il doit se demander s'il est le meilleur candidat. À mon avis, il ne l'est pas", a-t-il estimé. George Clooney souhaite son retrait D'autres soutiens parfois très influents, comme l'acteur hollywoodien George Clooney, sortent également du silence au détriment du président. "J'aime Joe Biden (...) mais la seule bataille qu'il ne peut pas gagner est celle contre le temps", a déclaré la star américaine. Ces dernières années, l'état physique du président s'est largement dégradé. Seule sa femme Jill semble le soutenir coûte que coûte. Mais les doutes sur sa santé ne sont pas sans conséquence : à quatre mois du scrutin présidentiel, Joe Biden dégringole dans les sondages.

