Présidentielle américaine : "Face à Donald Trump, Joe Biden apparaît comme quelqu'un qui a beaucoup d'empathie", note la journaliste Sonia Dridi

Basée à Washington, la reporter estime que Joe Biden compense son manque de charisme en incarnant la figure d'un "survivant" capable de se relever d'une tragédie familiale. Mais le vote des jeunes et des minorités ne lui sont pas acquis d'avance.

L'ancien vice-président de Barack Obama va-t-il à son tour devenir président des États-Unis ? Quels sont les atouts du candidat démocrate qui brandit son origine sociale modeste depuis le début de la campagne ? "Face à Donald Trump, Joe Biden apparaît comme quelqu'un qui a beaucoup d'empathie", estime mardi 3 novembre sur franceinfo Sonia Dridi, journaliste de la RTBF et de France 24, basée à Washington, autrice de "Joe Biden : le pari de l'Amérique anti-Trump", à quelques heures de la fin du scrutin présidentiel.

franceinfo : Qui se cache derrière cet homme que l'on dit gentil?

Sonia Dridi : Il est gentil. Et en fait, j'ai quand même découvert qu'il a un sacré tempérament. On parle ici de "irish temper", le tempérament irlandais, il perd facilement son sang froid. Et d'ailleurs, peut être le monde l'a découvert lors du premier débat face à Donald Trump lorsqu'il lui a dit un moment "Mais vous, vous n'allez pas vous la fermer?!". Il est gentil, mais il a aussi beaucoup d'ego. C'est ce que m'ont dit des personnes que j'ai rencontrées proches de lui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui et surtout face à Donald Trump, il apparaît vraiment comme quelqu'un qui a beaucoup d'empathie.

Il a beaucoup d'empathie, notamment en raison de son histoire personnelle. Joe Biden, c'est un peu un survivant, c'est le genre d'histoire que les Américains aiment beaucoup.Sonia Dridià franceinfo

Il est élu très jeune au Sénat à 29 ans, c'est l'un des sénateurs américains élus les plus jeunes. Quelques semaines après sa victoire, alors qu'il est vraiment au sommet de la gloire aux côtés de sa première femme Nélia, et de leurs trois enfants, il perd dans un accident de voiture Nélia et leur petite fille de 13 mois. C'était une grande tragédie, ça l'a complètement brisé, il dit qu'il a même pensé au suicide. Il hésite, il veut se retirer finalement du Sénat parce qu'il veut être auprès de ses deux fils blessés dans l'accident. Finalement, il est convaincu par des proches d'y aller, il se dit "bon, je vais essayer six mois". Finalement, il va y rester 36 ans et c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de résilience, qui se relève et qui, aujourd'hui, fait partie du paysage politique de Washington. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de lui pour son empathie.

Donald Trump et Joe Biden ont-ils des ressemblances?

Tous les deux n'ont pas de filtre. C'est vrai qu'on dit que Joe Biden fait beaucoup de gaffes, mais parce qu'il est un peu à fleur de peau, comme Donald Trump. Quand il est content, on le voit, quand il est pas content, on le voit. Ça aussi c'est un peu une ressemblance avec Donald Trump : il a tendance à exagérer. Ça lui a parfois coûté politiquement. Par exemple, pendant cette campagne, il aimait dire qu'il s'était fait arrêter en essayant d'aller voir Nelson Mandela en prison lorsqu'il était détenu en Afrique du Sud, alors que Biden n'a jamais été arrêté, c'étaient des collègues noirs qui avaient été brièvement stoppés à l'aéroport.

Il a tendance à enjoliver un peu ses faits d'armes, mais contrairement à Donald Trump, à chaque fois, il s'excuse et ça c'est vraiment quelque chose qui est très marquant dans la personnalité de Joe Biden.Sonia Dridià franceinfo

Il s'excuse toujours. Sur le reste, ils sont évidemment opposés. Biden a de l'expérience, il est "présidentiel", il est rassurant. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, depuis le début, vraiment, Donald Trump craint la candidature de Joe Biden. Avant même qu'il annonce sa candidature, des diplomates m'ont dit "il n'arrête pas de nous poser des questions sur Joe Biden, il a vraiment peur que ce soit lui qui se présente pour le parti démocrate".

On a beaucoup vu l'ancien président Barack Obama pendant cette campagne, aux côtés de Joe Biden. Est-ce que Joe Biden c'est aussi un peu le choix par défaut, à travers lui, d'un retour de Barack Obama?

Oui, tout à fait. Encore ce matin, une électrice me disait "J'ai voté pour Joe Biden parce que c'est Joe Biden, l'ancien vice président de Barack Obama, il a été fidèle à Barack Obama et nous, on est fidèles à Joe Biden". Et surtout, Joe Biden manque de charisme par rapport, justement, à Donald Trump, qui danse sur scène, qui a toujours des petites phrases, qui fait rire aux éclats ses partisans.

Joe Biden, quand on écoute ses discours, c'est quand même long et ennuyeux.Sonia Dridià franceinfo

Il a quand même surpris les gens parce qu'on parlait de "Sleepy Joe" ["Joe l'endormi", surnom moqueur donné par Donald Trump], et on l'a vu pendant les débats, il n'était pas si "sleepy". Je pense qu'il a été bien entraîné et il a quand même tenu le coup. Et parfois, il a quelques envolées lyriques. Mais c'est vrai que là vraiment ça pêche et c'est là où Barack Obama intervient. Surtout Obama vise les électeurs jeunes et les minorités parce que c'est ce qui a fait cruellement défaut à Hillary Clinton. Les seniors sont acquis à Joe Biden, il est très populaire auprès des personnes âgées, auprès de la classe moyenne, mais vraiment il faut qu'il séduise les jeunes et les minorités.