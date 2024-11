Présidentielle américaine : Elon Musk, l’atout numéro Un de Donald Trump

Elon Musk a été déterminant dans le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Le milliardaire a, entre autres, mené campagne pour le candidat républicain sur son réseau social X.

Mercredi 6 novembre, dès son premier discours, Donald Trump n’a pas oublié de le remercier. "Une étoile est née : Elon. C’est un personnage, un gars très spécial, un génie", a clamé le 47e président des États-Unis à son pupitre pour fêter sa victoire. Elon Musk était au plus près de Donald Trump pour fêter le succès de son compère, en Floride (États-Unis). Les deux hommes ont lié leurs destins dans cette campagne.

Un don de 120 millions de dollars

Le fondateur de Tesla et de Space X a été une pièce maîtresse dans ce grand retour. D’abord, via le réseau social X (ex-Twitter) dont il est le patron. Pendant des mois, et avec ses 200 millions d’abonnés, Elon Musk a offert une tribune permanente à Donald Trump. Il n’a pas hésité à reprendre des informations mensongères sur la candidate démocrate, Kamal Harris. En outre, l’homme le plus riche du monde a offert 120 millions de dollars à la campagne républicaine.

