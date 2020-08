Présidentielle américaine : "Trump compte sur une base de plus en plus radicalisée"

"Donald Trump va toujours vers le plus polarisant. Il compte sur une base de plus en plus radicalisée" pour être réélu président des États-Unis en novembre, estime James Cohen. "Il laisse s’exercer des forces qui vont dans ce sens. Une dynamique va dans un sens autoritaire. C’est un autoritarisme qui joue à être populaire. C’est un faux populisme", analyse le professeur d’études américaines à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle.

"Une gauche obligée de coexister avec Biden"

Un homme noir a été grièvement blessé par les tirs de policiers, qui ont été suspendus. Le candidat démocrate Joe Biden apporte son soutien à la famille de la victime. Ce genre d'affaires, comme la mort de George Floyd, va-t-elle renforcer la polarisation de la société américaine ? "Le mouvement Black Lives Matter existe et s’impose, ainsi que toute une gauche naissante autour. Il y a une opposition plus déterminée que Joe Biden. Ils sont obligés de coexister face à Donald Trump", conclut James Cohen sur franceinfo lundi 24 août.

