Présidentielle américaine : Donald Trump veut expulser les migrants au Colorado

Le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine a fait de la ville d'Aurora, au Colorado, son nouveau cheval de bataille. Il estime qu'elle a été "envahie" par les migrants.

En deux ans, 40 000 migrants, pour beaucoup Vénézuéliens, sont arrivés à Denver et dans sa banlieue, Aurora (Colorado, États-Unis). Parmi eux, des membres de gangs armés, visibles sur des caméras de vidéosurveillance. Ces images ont été largement relayées par les Républicains et par Donald Trump. "Je vais sauver Aurora et toutes ces villes qui ont été envahies et conquises", a affirmé le candidat lors d'un discours le 11 octobre.

Une ville pauvre et dangereuse

Aurora est une ville pauvre et l'une des plus dangereuses du Colorado. Selon des supporters de Trump, la violence serait de plus en plus présente. Les expulsions massives promises par Trump ont convaincu un électeur américain, lui-même issu de parents immigrés, bulgare et mexicain, arrivés légalement. Il ne supporte pas que certains traversent la frontière clandestinement. Il porte toujours une arme sur lui, tout comme sa fille de 9 ans. À Aurora, la criminalité, en hausse depuis dix ans, date d'avant l'arrivée des Vénézuéliens.

