Présidentielle américaine : Donald Trump relance sa campagne par une polémique

Donald Trump se dit immunisé contre le coronavirus. Impossible pour le président américain de ne pas s’en servir pour relancer sa campagne. Mais une phrase du clip prononcée par le Dr Fauci fait polémique : "Je ne peux imaginer que (...) qui ce soit puisse faire plus". Complètement sortis de son contexte, ces propos pourraient laisser croire que le médecin parle de Donald Trump. or, il n’en est rien, il parle de lui : "Je suis à la Maison Blanche pratiquement tous les jours avec la task force. (...) Alors je ne peux pas imaginer que (...) qui ce soit puisse faire plus".

Propos prononcés en mars 2020

Aucune référence au candidat républicain ni à sa récente contamination, l’interview du Dr Fauci par Fox News ayant été réalisée en mars. Le médecin s’est indigné de ce détournement fait sans sa permission, soulignant qu’en 50 ans il n’avait jamais soutenu aucun candidat.









