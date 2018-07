Présidentielle américaine : Donald Trump "accepte les conclusions" des services de renseignement américains sur l'ingérence de la Russie

"J'accepte les conclusions de nos services de renseignement selon lesquels la Russie a interféré dans l'élection de 2016." Donald Trump a cherché à apaiser la vive controverse après sa rencontre avec Vladimir Poutine. Le président américain ajoute toutefois que cette ingérence de Moscou "n'a eu aucun impact" sur le résultat du scrutin, lors d'une conférence de presse à Washington (Etats-Unis), mardi 17 juillet.

Le président américain s'exprimait devant la presse avant de rencontrer des responsables républicains de la Chambre des représentants. Mis en cause dans son propre camp pour des propos jugés trop conciliants avec Vladimir Poutine, Donald Trump a déclaré qu'il y a avait besoin de "clarifier" les choses.

NEW: Pres. Trump says he misspoke at yesterday's joint presser with Vladimir Putin, meant to say there was no reason "it wouldn't be Russia" behind election meddling.



"I said the word would instead of wouldn't...I think that probably clarifies things pretty good by itself." pic.twitter.com/eNB7qLJQ9u