Présidentielle américaine : dernières heures avant le résultat final

Dès l'aube, des files d'attente se sont formées aux quatre coins des États-Unis. Conscients que le scrutin est serré, les électeurs des États-clé veulent peser de tout leur poids. "Les partisans de Donald Trump sont plus présents que je ne l'aurais pensé donc je me suis dit que mon vote aurait son importance", explique un électeur. "Je pense que Trump va gagner avec plus de voix qu'en 2016. La campagne de Biden était très faible", estime pour sa part un partisan de Trump.

Certaines villes se barricadent

Après un passage dans le Delaware où il s'est recueilli sur la tombe de son fils décédé il y a cinq ans, Joe Biden est de retour à Scranton, sa ville natale, pour répéter que chaque vote compte. "Nous devons unir ce pays, nous pouvons le faire", clame le démocrate. De retour à la Maison-Blanche, Donald Trump affirme lui aussi qu'il a de solides chances de gagner. Lorsqu'un journaliste de Fox News lui demande s'il pourrait crier victoire avant l'annonce des résultats officiels, voici ce qu'il répond : "Seulement lorsque nous aurons une victoire. Il n'y a aucune raison de tirer des plans sur la comète." Des propos qui ne rassurent pas une partie des Américains. Par peur des émeutes, certaines villes se barricadent en attendant les résultats.







Le JT

Les autres sujets du JT