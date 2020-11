Présidentielle américaine : "Biden fait revenir les Etats-Unis dans le concert international", estime Bernard Guetta

Il ne semble plus faire aucun doute désormais de la victoire de Joe Biden aux Etats-Unis, mais tout le monde reste prudent. Est-ce un succès pour les démocrates ? "Joe Biden a quand même quatre millions de voix d'avance à l'heure qu'il est, il en aura un peu plus sans doute à la fin du processus de décompte des voix, mais surtout Biden fait revenir les Etats-Unis dans le concert international", avance le député européen Bernard Guetta. "Son premier geste, c'est ce qu'il a dit, de président en fonction, devrait être le retour des Etats-Unis dans les accords de Paris sur le climat, il devrait s'évertuer à réenclencher l'accord nucléaire avec l'Iran. On lui prête l'intention aussi d'organiser un sommet des démocraties très vite afin de restaurer une forme de multilatéralisme avec les démocraties occidentales. Il va y avoir un grand tournant", se félicite Bernard Guetta.

Un Sénat hostile

"D'un autre côté, il ne faut pas minimiser la difficulté de l'entreprise pour Joe Biden. Sauf miracle, il n'aura pas de majorité au Sénat et surtout, fait fondamental, les États-Unis vont être désunis. Il y a deux Amériques face à face et le jeu de Trump est d'attiser la haine de ses partisans", indique Bernard Guetta. Joe Biden a aussi promis un programme économique. "Est-ce qu'il arrivera à le faire passer avec un Sénat hostile ? Il arrivera peut-être à passer un deal avec les Républicains les plus modérés. Il a passé une longue partie de sa vie en tant que sénateur (…) mais tout cela se paye et est très très compliqué", note enfin Bernard Guetta.