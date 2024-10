Présidentielle américaine : à New York, Donald Trump vise l'immigration

Lors d'un meeting à New York dimanche 27 octobre, le candidat républicain à l'élection présidentielle aux États-Unis, Donald Trump, a dit vouloir "expulser les criminels"

À New York (États-Unis), dimanche 27 octobre, Donald Trump promet d'aller toujours plus loin sur l'immigration. "Dès le premier jour, je lancerai le plus vaste programme de déportation de l'histoire américaine pour expulser les criminels", explique le candidat républicain à l'élection présidentielle. Ses partisans avaient harangué la foule rassemblée dans les gradins avant son arrivée. "Il y a une île d'ordures au milieu de l'océan en ce moment, je crois qu'on l'appelle Porto Rico", affirme Tony Hinchcliffe, animateur de podcast et comédien.

20 000 spectateurs au Madison Square Garden

Les 20 000 spectateurs qui ont rempli le Madison Square Garden ont applaudi ce programme. Dans ce bastion pourtant démocrate et progressiste, les partisans du candidat républicain le défendent des accusations du camp adverse. "J'ai cinq enfants et l'économie a été mauvaise ces trois dernières années", assure une partisane. Donald Trump joue sur le bilan économique de l'administration Biden, marqué par l'inflation, pour décrédibiliser Kamala Harris.

