Présidentielle américaine 2024 : les Verts européens appellent la candidate écologiste Jill Stein à se retirer au profit de Kamala Harris

Les partis écologistes européens ont appelé vendredi 1er novembre la candidate du Parti vert américain, Jill Stein, à retirer sa candidature à l'élection présidentielle au profit de Kamala Harris. Les Verts européens justifient leur position dans un communiqué en estimant que la course à la Maison Blanche "est trop serrée pour être rassurante".

Aux Etats-Unis, les démocrates craignent que la candidate du Parti vert sape leurs chances de conserver la Maison Blanche. Jill Stein a son nom sur les bulletins de vote dans quasiment tous les Etats capables de faire basculer l'élection, et ce, sans une chance de l'emporter dans aucun d'entre eux. En 2016, les républicains avaient remporté le Wisconsin pour la première fois en près de trois décennies. Hillary Clinton avait alors perdu cet Etat d'un peu moins de 23 000 voix contre Donald Trump, et certains démocrates avaient pointé du doigt la responsabilité de Jill Stein et de ses 31 000 voix.

L’enjeu est trop grand.



Les verts européens demandent à Jill Stein qui, nous le rappelons, n’a rien à voir avec nous ni les verts mondiaux, de se retirer de la course et de soutenir @KamalaHarris, seule candidate en mesure d’empêcher Trump de se réinstaller à la Maison Blanche. pic.twitter.com/dlDainZxC8 — Mélanie Vogel (@Melanie_Vogel_) November 1, 2024

"Les enjeux de ces élections ne pourraient être plus élevés", soulignent des partis verts de toute l'Europe, dont les écologistes français et allemands. "Il est clair que Kamala Harris est la seule candidate qui peut empêcher Donald Trump et ses politiques antidémocratiques et autoritaires d'accéder à la Maison Blanche", ajoutent-ils.