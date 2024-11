Présidentielle américaine 2024 : les personnalités pressenties pour faire partie de l'équipe de Donald Trump

De qui Donald Trump va-t-il s'entourer pour gouverner, après sa victoire à la présidentielle ? Il a jusqu'au 20 janvier, la date de son investiture, pour finaliser son équipe. Le président élu a invité sur scène Elon Musk, le propriétaire de SpaceX qui a racheté X (anciennement Twitter). Ce dernier fait partie des hommes qui pourraient travailler avec Donald Trump à la Maison Blanche.

Elon Musk devrait logiquement intégrer la prochaine l'administration républicaine. Pendant la campagne, Donald Trump a déjà annoncé qu'il chargera son ami d'un audit du gouvernement en vue de réformes profondes. On ne sait pas encore quel poste il occupera à la Maison Blanche, ministériel ou plutôt conseiller spécial. En tout cas, il ne sera pas loin du Bureau ovale parce qu'entre Trump et Musk, c'est une lune de miel, une passion qui dépasse la politique. Dans son discours de remerciement, le nouveau président a qualifié Elon Musk de génie et de nouvelle star, c'est assurément un homme qui va compter dans son nouveau mandat présidentiel.

Un antivax pressenti à la Santé

D'autres personnalités vont aussi tenir un rôle important autour de Donald Trump. D'abord, son vice-président, James David Vance, 39 ans, élu de l'Ohio, ancien militaire, auteur à succès, partisan d'une ligne dure sur l'immigration. Il est aussi favorable à une diminution de l'aide à l'Ukraine. Robert Kennedy Jr, neveu du président assassiné à Dallas, pourrait figurer dans le prochain casting de la Maison Blanche. Son nom circule pour prendre en charge le département de la Santé et des Services sociaux. Cette personnalité excentrique, antivax, mouton noir du clan Kennedy et adepte des théories complotistes, s'était retirée de la course à la présidence en août dernier pour se rallier à Donald Trump. Il pourrait donc être aujourd'hui récompensé.

Il y a d'autre part le nom de Richard Grenell, ancien ambassadeur en Allemagne, qui circule pour le poste de conseiller à la sécurité nationale ou chef de la diplomatie. Il y a aussi Susie Wiles, la stratège politique, l'architecte de son succès, en lice pour devenir chef de cabinet à la Maison Blanche. Le président pourrait s'appuyer sur son clan familial, comme il l'avait fait lors de son premier mandat avec sa fille Ivanka et son gendre Jared Kushner. Donald Trump a indiqué pendant la campagne que ses enfants n'auraient pas de poste officiel dans sa nouvelle administration, ce qui ne veut pas dire que ses proches n'auront pas d'influence en coulisses.