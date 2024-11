Présidentielle américaine 2024 : les menaces commerciales et protectionnistes de Donald Trump

"Make America great again", ce slogan de Donald Trump a des répercussions économiques. Sa logique protectionniste consiste à augmenter les taxes sur les produits fabriqués à l'étranger pour faire gonfler leurs prix, ce qui favorise par ricochet la production américaine et donc les emplois aux Etats-Unis.

Concrètement, le nouveau président américain promet une augmentation générale des droits de douane sur toutes les importations entre 10 et 20%, et même jusqu'à 60 % pour tous les produits arrivant de Chine. Le pays est tout particulièrement dans le collimateur de Donald Trump, qui veut par ailleurs protéger les voitures "made in America", symboles de l'industrie américaine. Le président élu promet de tripler les taxes pour protéger nationale, celle de General Motors et de Jeep par exemple. Selon les estimations, ce sont plus de 3 000 milliards de dollars de biens qui seraient concernées chaque année.

Les producteurs français inquiets

Avec 45 milliards d'euros de produits vendus outre-Atlantique l'an dernier, les Etats-Unis sont le quatrième client de la France, le premier en dehors de l'Europe. En valeur, ce sont les secteur de l'aéronautique, des produits pharmaceutiques et des boissons qui pèsent le plus lourd. Les Etats-Unis sont l'un des premiers marchés à l'export des vins de Bordeaux. Les Américains sont aussi très friands de cognac. Les producteurs français s'inquiètent d'autant plus qu'ils font déjà face à des hausses de taxes sur un autre très gros marché, la Chine. Le secteur du luxe - avec Kering et LVMH notamment - est aussi particulièrement vigilant, alors qu'il pâtit lui aussi du ralentissement du marché chinois.

Et puis il y a les conséquences moins immédiates. Si la guerre commerciale entre Chine et Etats-Unis se durcit, la Chine pourrait réorienter ses produits vers d'autres marchés, dont le nôtre. L'Europe creuserait alors son déficit commercial vis-à-vis de Pékin. Par ailleurs, le durcissement de la politique commerciale américaine entraînera forcément, selon les experts, des mesures de rétorsion de la part de ses partenaires, avec pour effet un ralentissement du commerce mondial. Il pourrait être en baisse de 7% d'ici 2035, selon les économistes du Centre de recherche et d'expertise sur l'économie mondiale, le CPI. En tout cas si Donald Trump met toutes ces menaces à exécution.