Présidentielle américaine 2024 : le vote anticipé est-il favorable à un candidat ?

Alors que l'élection présidentielle aux États-Unis a lieu mardi 5 novembre, 80 millions d'électeurs ont déjà voté de façon anticipée. Le journaliste Franck Genauzeau explique les raisons de cet engouement.

Mardi 5 novembre, jour de l'élection présidentielle aux États-Unis, une inconnue s'ajoute au scrutin. Il s'agit de l'électorat qui a voté à l'avance, qui est massif. "80 millions d'Américains ont voté de façon anticipée, que ce soit par correspondance ou dans les bureaux", indique Franck Genauzeau, journaliste de France Télévisions aux États-Unis, présent sur le plateau du 20 Heures.

Des premiers résultats connus vers 1h du matin en France

La mobilisation est très forte du côté des républicains. "Donald Trump, il y a quatre ans, avait demandé à ses supporters de ne pas voter de façon anticipée, il a changé de stratégie. Mais si on regarde les statistiques dans le détail, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de femmes qui ont voté que d'hommes, ce qui est vu comme un signal encourageant pour Kamala Harris", développe le journaliste. "Il faudra attendre les premiers éléments de réponse, ce soir à 19h à New York, à 1h du matin à Paris", conclut Franck Genauzeau.

