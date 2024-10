Présidentielle américaine 2024 : le pouvoir d'achat au centre de la campagne Temps de lecture : 1min - vidéo : 1min Présidentielle américaine 2024 : le pouvoir d'achat au centre de la campagne Présidentielle américaine 2024 : le pouvoir d'achat au centre de la campagne (FRANCEINFO) Article rédigé par franceinfo - C. Verove, A. Tribouart, J. Poissonnier France Télévisions L'heure américaine franceinfo

Dans l'Arizona, dans l'ouest des États-Unis, de plus en plus d'Américains font désormais leurs courses dans une épicerie solidaire. Certains déplorent la hausse des prix alimentaires et se disent prêts à voter en faveur de Donald Trump.

Dans les contrées désertiques de l'Arizona, dans l'ouest des États-Unis, de plus en plus d'Américains sont à sec. Leurs courses se font désormais dans une épicerie solidaire, qui voit affluer 30 % de bénéficiaires en plus en 2024. Pour la première fois de sa vie, une infirmière retraitée se dit contrainte de venir s'alimenter ici. Alors, cette année, elle votera en faveur du candidat républicain Donald Trump. "L'économie s'est effondrée dans les quatre dernières années", déplore-t-elle. 25 % d'inflation en quatre ans "C'est cela qui va décider mon choix. Toute ma vie j'ai été démocrate. Aujourd'hui, je voterai républicain", affirme-t-elle, montrant notamment un produit alimentaire qui est passé de 5 à 9 dollars en quatre ans. Depuis 2020, l'inflation a bondi de 25 % aux États-Unis, une épine dans le pied des démocrates à l'approche de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre prochain. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.