Présidentielle américaine 2024 : Donald Trump qualifie l'attaque du Capitole à Washington en janvier 2021 de "jour d'amour"

Dernière ligne droite pour convaincre. Si sa rivale Kamala Harris s'est rendue chez Fox News, la chaîne favorite du camp républicain, Donald Trump a répondu mercredi 16 octobre aux questions d'électeurs latinos rassemblés à Miami par Univision, le plus grand réseau télévisé hispanophone des Etats-Unis. Il a notamment qualifié l'attaque du Capitole à Washington, le 6 janvier 2021, par ses partisans de "jour d'amour".

Ce jour-là, les soutiens du milliardaire avaient envahi le bâtiment alors que le Congrès devait certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine. Durant cette réunion publique, organisée en Floride, Donald Trump a également répété certaines de ses attaques les plus virulentes à l'égard des migrants, assurant que les prisons et les asiles psychiatriques "du monde entier" se vidaient à l'intérieur des Etats-Unis.

Donald Trump salue une Kamala Harris "combattante"

Plus tôt dans la journée, dans un entretien enregistré par Fox News, face à un parterre de femmes, l'ancien président républicain s'est présenté comme le "père de la fécondation in vitro". Interrogé à propos des juges qu’il a choisis pour la Cour suprême des États-Unis et qui ont annulé en 2022 l’arrêt Roe vs Wade garantissant le droit à l’avortement, il a répondu que "c’est ce que tout le monde voulait". "Cette question a déchiré notre pays", a ajouté le milliardaire, qui a affirmé que les Etats-Unis allaient maintenant "guérir".

Également interrogé sur certaines des qualités de sa rivale démocrate, Donald Trump a assuré "ne pas être fan" de la vice-présidente. "Elle semble être une combattante (…) parce qu’elle n’était pas dans la course et que, tout à coup, elle se présente à l’élection présidentielle", a-t-il toutefois estimé.