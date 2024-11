Présidentielle américaine 2024 : "C'était une campagne des élites contre le peuple", indique Jeremy Stine, sénateur de Louisiane

Jeremy Stine, sénateur et chef de la majorité républicaine en Louisiane, et Angelle Kwemo, membre du parti démocrate, étaient les invités du 20 Heures, mercredi 6 novembre.

Jeremy Stine, sénateur et chef de la majorité républicaine en Louisiane, et Angelle Kwemo, membre du parti démocrate, étaient les invités du 20 Heures, mercredi 6 novembre.

Donald Trump a été élu président des États-Unis, mercredi 6 novembre. Il est notamment attendu par les républicains sur le thème de l'inflation. Celle-ci a été imputée aux démocrates et Donald Trump est parvenu à capter un électorat qui se sent laissé de côté. "C'était vraiment une campagne des élites contre le peuple (…) on est tout simplement des Américains ordinaires et on était traités de nazis", estime Jeremy Stine, sénateur et chef de la majorité républicaine en Louisiane, invité du 20 Heures, mercredi 6 novembre.

Les électeurs se sont davantage identifiés à Trump

Donald Trump "représente l'Américain moyen, il représente l'individu, le politicien qui est vrai et c'est pour ça que je pense que beaucoup se sont identifiés à lui, par rapport à Kamala Harris, qui représente plutôt l'élite", explique Angelle Kwemo, membre du parti démocrate, également invitée du 20 Heures. "En même temps, le Parti républicain, dans sa philosophie, est un parti d'élite, un peu conservateur", ajoute-t-elle.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.