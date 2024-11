Présidentielle américaine 2024 : acteurs, chanteurs, sportifs... Quelles célébrités soutiennent Donald Trump ou Kamala Harris ?

C'est une bataille de grands noms pour tenter de faire la différence en faveur de Kamala Harris ou Donald Trump dans une élection qui s'annonce très serrée. En vue de la présidentielle américaine du mardi 5 novembre, la démocrate et le républicain tentent d'attirer à eux le soutien de célébrités pour convaincre leur public.

Si de très grandes vedettes du divertissement et du sport s'affichent volontiers pour la vice-présidente de Joe Biden, l'ancien président compte aussi ses ambassadeurs de luxe, notamment avec des profils atypiques et populaires pour une partie de l'électorat. Franceinfo passe en revue les célébrités classées qui se sont rangées dans chacun des deux camps.

Ils soutiennent Kamala Harris

La candidate a reçu le soutien d'une pléiade de stars de la musique, comme souvent chez les démocrates. Ainsi, Billie Eilish, Stevie Wonder, Madonna, Bruce Springsteen, Taylor Swift ou encore Eminem ont publiquement déclaré qu'ils allaient voter pour la vice-présidente, qui a remplacé Joe Biden après son abandon de la course en juillet.

Elle peut, de plus, compter sur la participation active de certaines de ces stars. Beyoncé est apparue en meeting dans sa ville natale de Houston (Texas) et a autorisé Kamala Harris à faire de sa chanson Freedom l'hymne de sa campagne. Alicia Keys, elle, a mené campagne dans l'Etat clé de Pennsylvanie, samedi, au côté de l'ancienne première dame Michelle Obama. Jeudi, Jennifer Lopez est apparue sur la scène à Las Vegas (Nevada) pour critiquer une blague raciste sur Porto Rico, l'île dont elle est originaire, prononcée lors d'un meeting de Donald Trump.

La démocrate de 60 ans peut aussi s'appuyer sur le soutien de nombreuses personnalités du cinéma et de la télévision, à l'image de George Clooney, Julia Roberts, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. ou Arnold Schwarzenegger, qui fut jadis gouverneur républicain de la Californie de 2003 à 2011. Terminator se dit désabusé par la politique, mais trop "furieux" face à Donald Trump pour rester silencieux.

Dans le monde du sport, la superstar du basket LeBron James a publiquement déclaré qu'il allait voter pour Kamala Harris, après avoir soutenu Joe Biden en 2020 et Hillary Clinton en 2016. En NBA, la ligue nord-américaine de basket, c'est aussi le cas de Stephen Curry et de l'entraîneur des San Antonio Spurs, Gregg Popovich, coach du Français Victor Wembanyama.

Ils soutiennent Donald Trump

Traditionnellement, les célébrités de l'industrie du divertissement sont plus nombreuses à afficher publiquement leur soutien pour des candidats démocrates que pour des républicains. Cette année, Donald Trump est cependant encouragé par des personnalités de premier plan, à commencer par l'acteur Mel Gibson ou l'entrepreneur milliardaire Elon Musk. Le patron de Tesla, de SpaceX et du réseau social X (ex-Twitter) ne ménage pas ses efforts dans la campagne de l'ancien président, jusqu'à financer un comité d'action politique engagé pour la victoire du républicain.

Du côté des musiciens, plusieurs stars ont affirmé qu'elles soutenaient Donald Trump, comme les rappeurs Kanye West, Lil Wayne ou Kodak Black. L'ex-président avait gracié les deux derniers, aux prises avec la justice, avant de quitter la Maison Blanche en janvier 2021. L'ancien astronaute Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, 94 ans, a quant à lui déclaré dans un long texte sur X qu'il était admiratif de la politique spatiale menée entre 2017 et 2021.

On trouve aussi des figures pro-Trump parmi les sportifs en activité ou retraités, comme l'ancien boxeur Mike Tyson ou la pilote de course Danica Patrick. Le candidat républicain est également soutenu par Hulk Hogan, ancien catcheur devenu chauffeur de salle des meetings républicains.

Les célébrités qui préfèrent ne pas se prononcer

Il y a, aussi, les stars qui n'ont pas (encore) pris position en faveur de l'un ou de l'autre dans l'élection qui s'annonce extrêmement serrée. C'est le cas de Miley Cyrus ou Lady Gaga, qui avaient appelé à voter pour Hillary Clinton en 2016. Rihanna ou l'acteur et catcheur The Rock, très influents, n'ont pas non plus appelé à voter pour la démocrate ou le républicain.

Le rappeur Pharrell Williams a lui catégoriquement refusé de s'engager. "Je ne fais pas de politique. En fait, je suis parfois agacé quand je vois des célébrités essayer de vous dire [pour qui voter]… Je suis l'un de ceux qui disent : 'Fermez-la, personne ne vous a rien demandé'", s'est-il emporté dans une interview à The Hollywood Reporter, en septembre.