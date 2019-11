PowerPoint de trois pages, dérapages racistes et sexistes... Un haut fonctionnaire de la Maison Blanche livre un portrait explosif de Donald Trump

L'auteur, anonyme, affirme notamment que le président : "bredouille, insulte, s'embrouille, s'agace facilement et a du mal à synthétiser des informations".

"Un enfant de 12 ans dans une tour de contrôle, qui appuie sur tous les boutons de manière erratique". Dans Un avertissement (A Warning), un ouvrage de 259 pages à paraître le 19 novembre aux Etats-Unis, un haut fonctionnaire anonyme de la Maison Blanche publie un portrait au vitriol de Donald Trump. C'est déjà lui qui avait publié une tribune dans le New York Times (en anglais) en 2018 : il expliquait alors comment il essayait de contrôler les "pires penchants" du président.

Le Washington Post (article en anglais) a pu consulter l'ouvrage. Dans son compte-rendu, on découvre un chef d'Etat très irritable, amateur de blagues sexistes et racistes, avec de réelles difficultés à synthétiser les informations. Contrairement au livre Fire and Fury : Inside the Trump White House, du journaliste Michael Wolff, qui décrivait la première année de sa présidence, l'auteur ne se centre pas sur une période précise, afin d'éviter d'être identifié. Il dépeint une ambiance pesante et livre des anecdotes qui constituent un portrait inquiétant du locataire de la Maison Blanche.

Preuve de ce malaise ambiant selon lui : il affirme, sans que personne n'ait pu le confirmer, que plusieurs membres de l'administration Trump ont envisagé de démissionner collectivement l'an dernier pour alerter le grand public sur la conduite du président. Ils ont finalement renoncé, estimant que cet acte déstabiliserait davantage un gouvernement déjà chancelant.

Il imite l'accent hispanique et refuse de lire

Donald Trump apparaît sans filtre, ne manquant pas une occasion de se fendre d'une remaque sexiste : "Il commente le maquillage, fait des blagues sur le poids, critique les vêtements", affirme l'auteur anonyme. Le président n'hésite pas non plus selon lui à parler avec un accent hispanique lors d'une réunion dans le bureau ovale pour se plaindre des migrants qui traversent la frontière : "Ces femmes arrivent avec sept enfants, elles nous disent : 'Oh, s'il vous plaît, aidez-nous ! Mon mari m'a quittée !' Elles ne servent à rien. Elles ne font rien pour notre pays. Au moins, si elles venaient avec un mari, on pourrait les mettre dans les champs pour cueillir du maïs", aurait-il affirmé.

Au-delà de ces sorties, Donald Trump "bredouille, insulte, s'embrouille, s'agace facilement et a du mal à synthétiser des informations. Cela n’arrive pas de manière occasionnelle, mais régulièrement", affirme le haut fonctionnaire. Il aurait également été demandé à son administration de ne lui préparer que des PowerPoint parce qu'il "ne veut pas lire". Par la suite, ces dernier ont même dû réduire leur message à "trois points principaux" y compris sur des sujets complexes comme "les opérations militaires ou le budget fédéral".

La Maison Blanche contre-attaque

Jeudi, la Maison Blanche a qualifié l'ouvrage de "mensonges" et "d'œuvre de fiction", selon les mots de la porte-parole du président Stephanie Grisham. Selon CNN, le ministère de la Justice a tenté d'intimider l'auteur en envoyant une lettre à la maison d'édition pour savoir si le livre enfreignait une clause de confidentialité tout en essayant d'obtenir des renseignements sur son identité.