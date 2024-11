Pourquoi les cryptomonnaies battent-elles tous les records depuis l'élection de Donald Trump ?

Il se présente comme "le président pro-innovation et pro-Bitcoin dont l'Amérique a besoin". Depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, le cours du Bitcoin a poursuivi une ascension spectaculaire, franchissant pour la première fois les 90 000 dollars mercredi 13 novembre. Longtemps ignoré des débats politiques à Washington, le secteur des cryptomonnaies est devenu un enjeu de premier plan pour le 47e président américain, qui n'a cessé, pendant sa campagne, de vanter les avantages de cette monnaie électronique. Franceinfo vous explique pourquoi ces actifs virtuels tutoient les sommets.

Parce que Donald Trump s'est engagé à faire des Etats-Unis "la capitale mondiale" des cryptomonnaies

"Si la cryptomonnaie doit définir l’avenir, je veux qu’elle soit extraite, frappée et fabriquée aux Etats-Unis", a déclaré Donald Trump lors d’un discours à Nashville en juillet dernier, comme le rapportait la BBC. Autrefois défavorable aux actifs numériques – il avait considéré, en 2021, le Bitcoin comme une "arnaque" –, le milliardaire a radicalement revu sa position en 2024, au point de vouloir transformer les Etats-Unis en "capitale mondiale du Bitcoin et des cryptomonnaies".

Pendant sa campagne, Donald Trump a également soutenu l’idée de la création d’une réserve stratégique américaine de Bitcoins, rappelle Forbes. Cette "promesse politique ambitieuse", selon le magazine économique américain, pousserait les Etats-Unis à investir dans le Bitcoin et consoliderait son statut d’actif de réserve au sein de la banque centrale américaine, la FED. Des déclarations rassurantes pour le secteur : "Un stock gouvernemental de Bitcoins pourrait soutenir le cours" de cette cryptomonnaie, soulignait notamment l'agence Reuters en août, rappelant que le gouvernement américain détenait déjà plus de 200 000 Bitcoins, principalement saisis dans le cadre d'affaires judiciaires.

Parce qu'il souhaite favoriser l'industrie du minage américaine

Les acteurs du secteur des cryptomonnaies ont aussi vu dans le candidat Trump un moyen de faire passer de nouvelles réglementations. Parmi elles, le soutien à l'industrie minière américaine de Bitcoins, chargée de valider les transactions et de sécuriser les paiements. Un processus complexe qui demande aux serveurs informatiques la capacité d’archiver des fichiers particulièrement lourds.

Pendant sa campagne, Donald Trump a rencontré certains dirigeants de sociétés minières de Bitcoins en Amérique du Nord lors d’une conférence à Nashville. Le candidat républicain a promis de développer davantage d’infrastructures pour faire tourner l'industrie minière de cryptomonnaies.

Parce qu'il s'oppose à une régulation stricte des cryptomonnaies

Aux promesses de campagne s’ajoute la volonté de Donald Trump de changer le paysage réglementaire des cryptomonnaies aux Etats-Unis. Le président élu a ainsi juré de remplacer Gary Gensler, le patron du gendarme des marchés financiers, la SEC, haï par un secteur qui lui reproche une approche répressive et son choix de réguler les cryptomonnaies comme des titres financiers classiques.

Depuis 2021, date de sa nomination, le patron de la SEC a intenté plus de 100 actions contre des entreprises de cryptomonnaies, rapportait la chaîne américaine CNBC. Gary Gensler empêcherait donc "toute sortie de nouveaux produits liés aux cryptomonnaies sans justification", souligne Stéphane Ifrah, analyste chez Coinhouse, dans une note rapportée par l’AFP. La promesse de sa révocation a donc été accueillie positivement par le secteur.

Le précédent mandat du président républicain avait aussi accordé "d'importantes réductions de l'impôt sur les sociétés, qui ont injecté des liquidités supplémentaires sur les marchés", rappelle Nigel Green, analyste chez deVere, un cabinet de conseil financier international, auprès de l’AFP. Une situation qui favoriserait "l'investissement dans des actifs à forte croissance", selon l’expert.

Parce qu’Elon Musk, défenseur des cryptomonnaies, entre au gouvernement

Le milliardaire Elon Musk, soutien de Donald Trump tout au long de sa campagne et futur ministre de l’Efficacité gouvernementale, décroche un poste qui pourrait lui octroyer un rôle prépondérant au sein du gouvernement. Cette promesse de campagne a fait souffler un vent d’optimisme sur le marché des cryptomonnaies. Fervent défenseur des actifs numériques, le patron de Tesla est notamment perçu par les acteurs de l'industrie comme un allié de taille pour les promouvoir. Selon l’agence Associated Press, le cours du Dogecoin, crypto favorite d'Elon Musk, a ainsi bondi, passant de 16 cents avant l'élection à 41,5 cents mercredi 13 novembre.

Parce que le Sénat est désormais favorable à ces monnaies

Au-delà de la victoire de Donald Trump, les amateurs de cryptomonnaies se réjouissent de la victoire des républicains au Sénat. C'est notamment un pari réussi pour les réseaux promouvant les actifs numériques, comme Fairshake, relate Le Figaro. Le lobby a dépensé plus de 134 millions de dollars pour soutenir des candidats pro-crypto au Congrès, rapporte le Washington Post. Cela a permis à au moins six nouveaux sénateurs et plus d'une douzaine de représentants de remporter les élections, selon le média américain Politico. Parmi eux, des figures importantes comme les républicains Tom Emmer et Michelle Steel, qui occuperont probablement des postes clés au Congrès.

"C'est énorme. Nous avons maintenant le Congrès et l'administration les plus favorables aux cryptomonnaies que nous ayons jamais eus à Washington", a réagi Cody Carbone, président de The Digital Chamber, un lobby qui fait la promotion des monnaies numériques, auprès de Politico.