Pour 100 000 dollars, vous pouvez dîner avec Donald Trump et fêter son premier anniversaire à la Maison Blanche

L'argent versé par les participants ira dans les caisses du parti et de la campagne présidentielle de Donald Trump.

Donald Trump va célébrer en grande pompe le premier anniversaire de son arrivée à la Maison Blanche. Le président américain va organiser un grand dîner, samedi 20 janvier, dans son luxueux club privé de Mar-a-Lago, en Floride. Ce repas présidentiel est aussi l'occasion d'une levée de fonds. Le ticket d'entrée pour deux convives commence à 100 000 dollars, indique l'agence Bloomberg, vendredi. Soit un peu plus de 80 000 euros.

Une photo avec le président

Pour ce prix-là, d'après l'invitation consultée par l'agence, vous avez droit à deux places à une table et une photo avec le président des Etats-Unis. Pour 250 000 dollars (plus de 200 000 euros), vous pouvez en plus assister en couple à une table ronde.

Ce dîner est notamment organisé par la présidente du Comité national républicain, la structure qui dirige le Parti républicain au niveau national. Les dollars collectés iront dans les caisses du parti et de la campagne présidentielle de Donald Trump.